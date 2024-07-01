Полиция установила, кто и кого бил утром на Анохина в Петрозаводске

Карельская полиция установила участников конфликта, произошедшего после Дня города в Петрозаводске. В МВД сообщили, что в полицию никто не обращался, также никто не обращался за медицинской помощью.

Вот, что официально говорят в полиции. У двоих петрозаводчан, 1997 и 1998 года рождения, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, возник конфликт на улице Анохина с посетителями бара. Подчеркивается, что участники конфликта – сверстники и знакомы между собой.

«Словесная перебранка на бытовой почве между ранее знакомыми сверстниками переросла в драку, которая была запечатлена камерами видеонаблюдения»,

- говорится в комментарии МВД по РК.

Установлены личности участников другой стороны инцидента - все петрозаводчане. Полиция решает вопрос о применении мер процессуального воздействия.

Ранее руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения двух мужчин в Петрозаводске. // фото: скриншот видео CityLink