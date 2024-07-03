03 июля 2024, 17:24
Происшествия

Пробка растет на Суоярвском шоссе из-за серьезного ДТП

Авария с пострадавшим произошла вечером 3 июля в Петрозаводске

Серьезная авария произошла сегодня вечером на Суоярвском шоссе. По сообщению очевидцев, авария произошла после площади Силикатное кольцо.

Из-за ДТП затруднен проезд. Судя по фото, растет пробка.

«Проезд затруднен, движение по одной полосе при выезде из города»,

- сообщается в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля, у транспортных средств повреждения, детали лежали на асфальте. Очевидцы сообщили о пострадавшей женщине. // фото vk.com/podsluchano_voditeli_ptz

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Суоярвское шоссе
новости петрозаводска
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