Пробка растет на Суоярвском шоссе из-за серьезного ДТП

Серьезная авария произошла сегодня вечером на Суоярвском шоссе. По сообщению очевидцев, авария произошла после площади Силикатное кольцо.

Из-за ДТП затруднен проезд. Судя по фото, растет пробка.

«Проезд затруднен, движение по одной полосе при выезде из города»,

- сообщается в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля, у транспортных средств повреждения, детали лежали на асфальте. Очевидцы сообщили о пострадавшей женщине. // фото vk.com/podsluchano_voditeli_ptz