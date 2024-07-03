Тренера молодежной сборной по борьбе арестовали по делу о терроризме

В Москве суд заключил под стражу старшего тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду, передает ТАСС. Его обвиняют в совершении преступления по статье о содействии террористической деятельности.

Под арестом он пробудет до 28 августа, сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

По версии следствия, уроженец Республики Таджикистан Исматзода принимал участие в финансировании запрещенной в России организации, говорится в сообщении источника. Какой именно – пока не уточняется. Ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы. // фото freepik.com/ fabrikasimf