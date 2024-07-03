Водителя судят за гибель людей в массовом ДТП в Карелии

47-летнего мужчину судят по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом в Сегежском районе. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем гибель людей.

В ноябре 2023 года на трассе «Кола» произошла массовая авария, в которой погибли четверо. По версии следователей, водитель Peugeut Boxer, нарушив правила дорожного движения, выехал для обгона попутного грузовика Volvo на встречную полосу.

При завершении маневра автомобиль занесло, Peugeut наехал на барьерное ограждение и столкнулся со встречным Fiat Ducato и грузовиком Volvo. Четверо пассажиров Peugeut от полученных травм погибли на месте, еще один человек получил тяжкие повреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Дело направили в суд.

Также досталось местной полиции. Надзорный орган по итогам проверки внес начальнику территориального отдела полиции представление. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. // фото freepik.com