19-летнего участника избиения на Анохина заключили под стражу

Петрозаводский городской суд сегодня избрал меру пресечения для второго участника конфликта на улице Анохина 30 июня.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу 19-летнего гражданина Армении до 31 августа. Молодого человека, как и второго участника – 25-летнего уроженца Петрозаводска, - обвиняют в хулиганстве, грубом нарушении общественного порядка, выражающемся явным неуважением к обществу, совершенном группой лиц.

Оба обвиняемых – участники избиения на Анохина. По версии следователей, двое мужчин стали агрессивно вести себя по отношению к двум местным жителям. Используя малозначительный повод и выкрикивая оскорбительные выражения, соучастники избили двух мужчин. Они поочередно нанесли им удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. Сообщалось, что потерпевшие – двое жителей карельской столицы 25-ти и 27-ми лет. Им было нанесено не менее 20 ударов. Все это произошло под объективом городской камеры наблюдения.

19-летний участник избиения пробудет под стражей до 31 августа. // фото стоп-кадр/ видео VK-паблик Петрозаводского городского суда