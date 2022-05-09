Спасатели достали из Ладожского озера тело погибшего мужчины

В Ленинградской области в районе бухты Петрокрепость обнаружили тело мужчины. Сигнал поступил спасателям 8 мая, сообщается в паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО».

В понедельник, 9 мая, спасательный отряд из Шлиссельбурга обнаружил погибшего в Ладожском озере. Его тело доставили на берег и передали полиции.

Напомним, в Карелии спасатели ищут трех туристов из Петербурга, которые вышли в поход на Ладогу. Последний раз они выходили на связь 3 мая, спасатели обнаружили лишь байдарку. (фото vk.com)