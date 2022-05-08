Пропавшие на Ладоге туристы перед исчезновением заканчивали поход

Поиски туристов из Петербурга, которые пропали на Ладоге, продолжаются в республике. Волонтеры просят всех обратить внимание на береговую линию, написано в группе «Весь Петрозаводск» ВКонтакте.

Напомним, трое молодых людей исчезли 3 мая. Нашли только их байдарку.

- Большая просьба ко всем, кто в эти праздничные дни будет находиться в зоне поиска, обратить внимание на береговую линию: возможно, удастся заметить ребят или место их стоянки. Ребята в яркой одежде. Любая информация поможет нашим поискам!

- попросили волонтеры.

Стало известно, что петербуржцы уже завершали поход и направлялись на базу в Вятиккя. Опубликован их маршрут, в конечную точку они не дошли.

Также в группе разместили фотографии пропавших байдарочников. Их все еще усиленно ищут. // Фото: «Весь Петрозаводск» / ВКонтакте