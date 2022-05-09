Бывший топ-менеджер «Луйкола» умер после сеанса с шаманами

Экс топ-менеджер «Луйкола» Александр Субботин умер при странных обстоятельствах. СМИ со ссылкой на Mash сообщили о том, что миллиардер посещал шаманов и умер после антипохмельного сеанса.

Знахари проводили сеансы в своем доме в Мытищах и применяли в практике жабий яд, петушиную кровь и помощь духов.

Бизнесмен, как пишет «Лента», регулярно пользовался услугами шаманов. Субботин попросил вылечить его от похмелья, но во время сеанса ему стало плохо. Знахарь не стал вызывать скорую помощь, а дал клиенту сердечные капли и отнес его в подвал. Но бизнесмен скончался. Обстоятельства его смерти устанавливают следователи. (фото pixabay.com, magicbowls)