В Карелии собирают волонтеров для поисков пропавшей пожилой женщины

Волонтеров для поисков пропавшей осенью 2021 года женщины собирают в Карелии.

Добровольцы отправятся на поиски Лидии Федоровны Хрусталевой. Людей, готовых помочь, ждут 16 мая в 9:00 в поселке Пай на улице Диспетчерская, 9-а, сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Также в сообществе указан телефон для связи: 89216264281.

83-летняя женщина ушла из дома в Прионежском районе в октябре прошлого года. С тех пор о женщине нет никаких вестей. Пожилая женщина была одета в фиолетовую куртку с белыми вставками, голубой свитер, сапоги с мехом, серый берет.