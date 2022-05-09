09 мая 2022, 12:56
В Карелии собирают волонтеров для поисков пропавшей пожилой женщины
Сбор добровольцев для поисков 83-летней Лидии Хрусталевой, пропавшей в 2021 году, намечен на 16 мая
Волонтеров для поисков пропавшей осенью 2021 года женщины собирают в Карелии.
Добровольцы отправятся на поиски Лидии Федоровны Хрусталевой. Людей, готовых помочь, ждут 16 мая в 9:00 в поселке Пай на улице Диспетчерская, 9-а, сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Также в сообществе указан телефон для связи: 89216264281.
83-летняя женщина ушла из дома в Прионежском районе в октябре прошлого года. С тех пор о женщине нет никаких вестей. Пожилая женщина была одета в фиолетовую куртку с белыми вставками, голубой свитер, сапоги с мехом, серый берет.