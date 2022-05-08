Рядом с дачами в Кондопожском районе вспыхнул природный пожар

Сухая трава вспыхнула около дач в Кондопожской районе. О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Это было в субботу, 7 мая в деревне Красная Речка, совсем рядом со строениями. Два пожарных расчета боролись с огнем и быстро локализовали его.

Напомним, ранее сообщалось о природных пожарах в двух районах Карелии. Причиной стал пал сухой растительности. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»