Из-за неосторожных действий два лесных пожара вспыхнули в Карелии

Два природных пожара произошли 7 мая в разных районах Карелии. И если в Кондопожском обошлось возгоранием вдоль дороги, то в Лахденпохском пострадали леса, сообщили в Минприроды РК.

Днем там на полях кто-то решил выжечь сухую траву. В результате огонь уничтожил и быстро перекинулся на деревья. В Лахденпохское центральное лесничество позвонили и сообщили, что горит лес.

На место выехали сотрудники Приладожской лесопожарной станции Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. Они боролись с возгоранием и ликвидировали его только к вечеру. Огонь охватил четыре гектара.

Пожар случился также на территории Кондопожского района, неподалеку от «Колы» - вдоль дороги. Площадь составила 0,3 гектара, а причина та же – неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали.

Напомним, в этом году на охрану лесов от природных пожаров в Карелии предусмотрели 360 миллионов рублей. // Фото: Минприроды Карелии