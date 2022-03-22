Карелия готовится к тушению лесных пожаров, но не ждет жаркого лета

О готовности Карелии к началу пожароопасного сезона 22 марта на заседании правительства республики рассказал министр природных ресурсов и экологии РК Андрей Карпилович. По его мнению, опыт прошлого года показал, что подготовку к сезону лесных пожаров нужно проводить на более качественном уровне.

В 2022 году на охрану карельских лесов от пожаров предусмотрено 360 миллионов рублей, из которых 317 миллионов рублей – это средства федерального бюджета. Для сравнения, в 2021 году на эти цели было выделено 250,2 миллиона рублей, а доля федерального бюджета составила 211 миллионов рублей.

Карпилович сказал, что 11 марта был утвержден сводный план тушения пожаров. По его словам, в 1,8 раза были повышены должностные оклады работников Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, ведется подготовка и ремонт машин, проводится обучение технике тушения лесных пожаров представителей компаний, арендующих леса, планируется проведение воздушных тренировок, в том числе тренировочных прыжков с парашютами работников пожарной службы.

В 2022 году предусмотрено приобретение 7 единиц крупной лесопожарной техники на сумму более 47 миллионов рублей. «Поставка запланирована на второй-третий квартал 2022 года», - отметил министр.

В конце прошлого года было приобретено 4 квадрокоптера, которые планируется использовать за наблюдением изменения кромки лесных пожаров. В этом году министерство будет обучать операторов беспилотных летательных аппаратов.

По прогнозам, лето 2022 года не будет таким жарким, как в прошлом году. Карпилович сказал, что пожароопасный сезон по южным районам республики предположительно начнется 1 мая, по северным – 15 мая.

Министр сообщил, что в связи с изменением цен требуется выделение дополнительных средств на защиту лесов от пожаров. Конкретную сумму Карпилович не назвал, но, судя по реакции главы РК Парфенчикова, намекнувшего, что на все денег не хватит, рассчитывать на серьезную дополнительную поддержку министерству вряд ли стоит. Фото pixabay.com/Ylvers