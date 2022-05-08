Микроавтобус с фанатами «Спартака» попал в смертельное ДТП

На трассе «Миасс-Карабаш» примерно в полночь 8 мая перевернулся «Пежо Боксер». В микроавтобусе возвращались домой из Екатеринбурга болельщики «Спартака», сообщили в группе поисково-спасательной службы Челябинской области ВКонтакте.

В машине было уральских 15 фанатов, один из них погиб, 10 получили травмы разной степени тяжести. На месте ДТП работали шесть автомобилей скорой помощи.

Болельщики красно-белых возвращались с матча «Урал» - «Спартак». Сейчас идет расследование обстоятельств трагедии. // Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области