«Совкомбанку» полностью отказано в иске

Вы оформили кредитный договор и не имеете возможности своевременно отдавать деньги? Ваш долг оказался существенно больше, чем должен был быть? Это далеко не все проблемы, с которыми можно обратиться к услугам юриста по кредиту.

Помощь кредитного юриста часто заключается в отмене судебного приказа и дальнейшей исковой работе по делу. Об одном интересном деле нам рассказал Самсонов Марат, юрист по кредитным спорам из Петрозаводска.



«На нашего клиента подал в суд «Совкомбанк». «Совкомбанк» - это правопреемник ПАО «Восточного экспресс банка». По делу прошли все сроки исковой давности. Договор был заключен в 2012 году, потом банк обращался за вынесением судебного приказа, как то требует закон, но приказ был почти сразу отменен заемщиком. После этого банк куда-то пропал, как это часто и бывает, и вновь он появился уже в 2023 году, заявив свой иск.

Нами была проделана работа по оспариванию претензий банка, поданы возражения, где указывалось на то, что данный иск является просроченным. Суд направил наши возражения банку, чтобы тот мог что-то аргументировать, но реакции не последовало.



По закону Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Согласно разъяснений, содержащихся в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса РФ об исковой давности» по смыслу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

При нашем участии ответчикам удавалось оспорить иск банка и, применив сроки исковой давности, а также статью 333 ГК РФ, добиться того, чтобы банку было отказано в иске. Суд в исковых требованиях банку отказал.



Конечно, тут много нюансов, которые напрямую определяют, как могут быть применены сроки исковой давности: когда был последний платеж по кредиту, сколько времени прошло с тех пор, когда последний платеж по графику платежей, были ли промежуточные платежи, когда был вынесен и отменен судебный приказ, сколько времени прошло с его отмены до обращения в суд в иском, сколько времени приказ не был отменен, обращался ли кредитор к приставам и было ли взыскание уже по приказу…



Все это существенно влияет на то, можно ли применять сроки исковой давности, когда и на сколько, как сильно можно снижать сумму иска.

Все это довольно сложно и не всегда понятно простому заемщику, в силу чего стоит обратиться за помощью к кредитному юристу.



Кредитные юристы рады помочь своим клиентам, мы работаем по всей России. Если бремя кредитов велико, может помочь банкротство физического лица, обращайтесь и мы вам поможем».







Юрист по кредитным спорам Самсонов Марат.

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