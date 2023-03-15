В феврале в России выросли продажи премиальных марок автомобилей

Стараниями дилеров, воспользовавшихся каналами параллельного импорта, автомобили Mercedes-Benz нашли полтысячи покупателей, на 28% больше, чем в январе. Ростом выше 20% отметились также Tesla (+21%) и BMW (+23%). В то же время, чтобы в абсолютных цифрах премиальным маркам вернуться к уровням января-февраля прошлого года, продажи нужно нарастить еще в среднем в 3-5 раз.

Массовые поставки официальными дистрибьюторами практически всех традиционных премиальных марок прекращены почти год назад. Причем, если американская Tesla более десятилетия ведет у нас бизнес в принципе без привычной дилерской сети, а Land Rover «заморозил» поставки в российские салоны еще в феврале 2022 г., то Mercedes-Benz осторожно продолжал отгрузки дилерам с местного завода вплоть до лета прошлого года. Дольше всех, еще до прошлой осени, новые машины от импортера получали официальные авторитейлеры Genesis. Так или иначе, к концу 2022 г. официально завезенные дистрибьюторами премиальные машины превратились в России в штучный товар. По данным AEB, в декабре 2022 г. некоторые из таких брендов сократили бизнес более чем на 90% или вовсе официально его свернули.

Однако спрос на автомобили именитых западных и японских «фамилий» и не думал снижаться. Неудивительно, что, преодолевая все сложности для бизнеса, вызванные санкциями, поставки и продажи традиционных премиальных машин у нас вновь начали расти.

Так, больше всего премиальных автомобилей (525 шт.) купили в феврале поклонники BMW, на 23,2% больше, чем месяцем ранее. В то же время по динамике роста продаж лидером оказался Mercedes-Benz (500 а/м; +28,2%). Другие «немцы» показали более скромный прирост – Audi (206 а/м; +15%), Porsche (132 а/м; +5%). В тройку лучших по продажам вошел также Leхus (266 а/м; +18%).

Английского аристократа Land Rover выбрали 126 покупателей (+9%). Лишь недавно добившийся прописки среди «премиумов» Genesis обрел 129 владельцев (+12%). Также прибавили, но в абсолютных цифрах насчитывают менее сотни проданных машин, Tesla и Cadillac. И наконец, несмотря на февральский рост (+11%), самым удручающим сокращением объемов продаж относительно прошлого года отметилась компания Volvo: если за январь-февраль 2022 г. в России владельцев обрели 952 автомобиля марки из Гетеборга, то за тот же период в текущем году состоялось лишь 57 сделок.

Всего в течение февраля 2023 года было реализовано 2 110 автомобилей традиционных премиальных марок (на 19% больше, чем месяцем ранее), суммарно за январь-февраль - 3 890. Однако, несмотря на начавшийся рост самостоятельных поставок как на частных лиц, так и на юридических, общие объемы этого бизнеса в России в этом сегменте пока очень далеки и от прежних российских, и тем более от общеевропейских.