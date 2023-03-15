15 марта 2023, 15:49
Маркет

В феврале в России выросли продажи премиальных марок автомобилей

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных компании «Автомаркетолог» проанализировали, как изменялись продажи машин традиционных премиальных марок. Наибольший рост записали на свой счет автомобили Mercedes-Benz
Фото: https://pxhere.com/

Стараниями дилеров, воспользовавшихся каналами параллельного импорта, автомобили Mercedes-Benz нашли полтысячи покупателей, на 28% больше, чем в январе. Ростом выше 20% отметились также Tesla (+21%) и BMW (+23%). В то же время, чтобы в абсолютных цифрах премиальным маркам вернуться к уровням января-февраля прошлого года, продажи нужно нарастить еще в среднем в 3-5 раз.

Массовые поставки официальными дистрибьюторами практически всех традиционных премиальных марок прекращены почти год назад. Причем, если американская Tesla более десятилетия ведет у нас бизнес в принципе без привычной дилерской сети, а Land Rover «заморозил» поставки в российские салоны еще в феврале 2022 г., то Mercedes-Benz осторожно продолжал отгрузки дилерам с местного завода вплоть до лета прошлого года. Дольше всех, еще до прошлой осени, новые машины от импортера получали официальные авторитейлеры Genesis. Так или иначе, к концу 2022 г. официально завезенные дистрибьюторами премиальные машины превратились в России в штучный товар. По данным AEB, в декабре 2022 г. некоторые из таких брендов сократили бизнес более чем на 90% или вовсе официально его свернули.

Однако спрос на автомобили именитых западных и японских «фамилий» и не думал снижаться. Неудивительно, что, преодолевая все сложности для бизнеса, вызванные санкциями, поставки и продажи традиционных премиальных машин у нас вновь начали расти. 

Так, больше всего премиальных автомобилей (525 шт.) купили в феврале поклонники BMW, на 23,2% больше, чем месяцем ранее. В то же время по динамике роста продаж лидером оказался Mercedes-Benz (500 а/м; +28,2%). Другие «немцы» показали более скромный прирост – Audi (206 а/м; +15%), Porsche (132 а/м; +5%). В тройку лучших по продажам вошел также Leхus (266 а/м; +18%). 

Английского аристократа Land Rover выбрали 126 покупателей (+9%). Лишь недавно добившийся прописки среди «премиумов» Genesis обрел 129 владельцев (+12%). Также прибавили, но в абсолютных цифрах насчитывают менее сотни проданных машин, Tesla и Cadillac. И наконец, несмотря на февральский рост (+11%), самым удручающим сокращением объемов продаж относительно прошлого года отметилась компания Volvo: если за январь-февраль 2022 г. в России владельцев обрели 952 автомобиля марки из Гетеборга, то за тот же период в текущем году состоялось лишь 57 сделок. 

Всего в течение февраля 2023 года было реализовано 2 110 автомобилей традиционных премиальных марок (на 19% больше, чем месяцем ранее), суммарно за январь-февраль - 3 890. Однако, несмотря на начавшийся рост самостоятельных поставок как на частных лиц, так и на юридических, общие объемы этого бизнеса в России в этом сегменте пока очень далеки и от прежних российских, и тем более от общеевропейских.

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