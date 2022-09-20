Сотрудники «скорой» рассказали об опасных ситуациях на дорогах

В Петрозаводске ровно 20 лет назад впервые находилась с визитом госпожа Биолик, генеральный консул Канады. Она приняла участие в открытии Центра канадских исследований. Центр был создан на базе Петрозаводского государственного университета при поддержке Генерального консульства Канады в Санкт-Петербурге.

Доктор Анна Биолик впервые приехала в Карелию. И радовалась, что ее пребывание у нас началось с такого замечательного события, как открытие Центра канадских исследований. «Северо-запад – это очень важная территория с точки зрения не только канадских исследователей, но и нашего правительства, которое только что сообщило, что будет работать очень много по вопросам того, что мы называем теперь в Канаде «Северным измерением». Весь опыт, который уже разработан в университете в Петрозаводске, может оказаться интересным для наших специалистов в Канаде», - сказала госпожа консул.

Поначалу Центр располагался в довольно маленьком помещении. Там собирались проводить разработку учебных курсов по изучению Канады, других исследовательских программ. Однако кроме научных изысканий перед Центром стояли далеко идущие и вполне практические цели. «Это оказание содействия в проектах и программах в области бизнеса разной направленности, поиск партнеров по бизнесу в Канаде для наших бизнесменов, поиск инвестиций под соответствующие проекты. Учитывая наш опыт работы с американскими университетами, когда мы за год доходили до двух миллионов долларов по отдельным проектам научных программ, то… Канада тоже богатая страна. У них есть большие деньги. И ежегодно они на Россию по разным проектам тратят 11 миллионов долларов. Наша задача – хотя бы один миллион долларов перетянуть», - не скрывал планов Виктор Васильев, который в те годы был ректором ПетрГУ.

О финансах Анне Биолик предстояло говорить часто в дни визита, ее ждали встречи с представителями петрозаводских бизнес-кругов. На следующий день у нее была запланирована и встреча с Главой Республики Карелия.

Многие водители, заслышав на дороге сирены спецмашин, предпочитают ехать, как ехали, не пропуская их вперед. К сожалению, они не задумываются о том, что это мгновение проволочки может стать решающим в борьбе за чью-то жизнь. В том числе за жизнь их родных.

Спецмашина, например, «Скорая помощь» мчится через перекресток, невзирая на то, что для нее горит красный свет. Но это не нарушение правил дорожного движения. Спецмашинам это разрешено в случае необходимости. Все понимают: «Скорая» «нарушает» не потому, что водителю захотелось полихачить. Речь в таких случаях идет о спасение жизни человека. Но иногда, даже достаточно часто, другие автомобили не пропускают «Скорую». Фельдшер бригады Дмитрий Васильев дал комментарий: «С нами такое бывало, что нас не пропускали на дороге. Такое бывает практически на каждой смене».

Иногда по вине обычных водителей, которые не желают помочь врачам с тревожной сиреной и уступить им дорогу, доктора уже не в силах помочь пациенту, к которому спешили. «Буквально недавно был достаточно серьезный вызов. Нам пришлось ехать с конкретной целью – реанимация, проводить реанимационные мероприятия. И нас на светофоре, на перекрестке нас не пропустил водитель. Вследствие чего произошло ДТП. Естественно, мы опоздали. Пришлось вызывать дополнительную машину, пересаживаться. Перекладывать с собой оборудование, его достаточно много», - рассказал Дмитрий Васильев.

Особенно неучтиво себя вели водители на наших центральных улицах и площадях, на перекрестки с достаточно активным движением. «Но подобная ситуация может в любом месте возникнуть, - отметил фельдшер Васильев. – Даже на прямых участках дорог, где приходится парковаться или наоборот – отъезжать». Сотрудники Больницы скорой медицинской помощи напомнили всем горожанам: когда мчится машина с сиреной, и врачи торопятся спасти чью-то жизнь, не стоит им мешать. Врачи когда-нибудь могут не успеть и к вам, к вашим близким, пока вы равнодушно нажимаете на газ.

Таким было 20 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году?

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