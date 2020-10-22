Сотрудники мэрии провели инспекцию универмага «Карелия»

В Петрозаводске продолжаются рейды работников мэрии по объектам торговли, сферы услуг и на транспорте. Сейчас подобные мероприятия организуются каждый день, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня инспекция прошла в универмаге «Карелия». Специалисты проверили магазины, спортивные секции и предприятие общественного питания, расположенные в здании.

Инспекторы обращали внимание на использование персоналом и посетителями средств индивидуальной защиты, на соблюдение социальной дистанции, наличие санитайзеров, защитных экранов и информационных вывесок. В спортивных секциях проверялась организация термометрии.

В администрации города пообещали продолжить рейды. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска