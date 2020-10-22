22 октября 2020, 17:26
Общество

«РКС-Петрозаводск» продлевают срок ограничения приема клиентов в офисе

Срок ограничения очного приема продлен до 9 ноября

«Центр Единого Обслуживания» группы компаний «РКС-Петрозаводск», расположенный по адресу ул. Гоголя, д.60  и «Центр Обслуживания Клиентов» ООО «Энергокомфорт». Карелия», расположенный по адресу ул. Кирова, д.49а, продлевают срок ограничения очного приема физических лиц до 9 ноября включительно.

Если у вас есть вопросы к ООО «Энергокомфорт». Карелия», касающиеся электроснабжения жилых помещений, то записаться на прием можно по телефону 33-26-60 (время приема звонков с 8.30 до 16.30), а вот «ЦЕО» на ул. Гоголя, д.60 обслуживает клиентов исключительно дистанционно.

Если у вас есть вопросы к АО «ПКС - Водоканал» или ООО «КРЦ», звоните по телефону колл - центра 56-04-31.

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«РКС Петрозаводск»
ООО «Энергокомфорт. Карелия»
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энергоснабжение