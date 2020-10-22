Мэрия отправила под снос очередную группу гаражей в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска продолжает освобождать город от незаконно установленных строений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На этот раз о скором демонтаже предупреждены владельцы десяти гаражей и одного контейнера, расположенных в районе дома №26 по улице Красноармейской. В мэрии считают, что эти объекты были установлены самовольно.

Незаконные конструкции будут снесены с срок до 7 ноября. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска