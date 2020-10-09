Сотрудники ГИБДД массово выйдут на улицы Петрозаводска

В выходные водителей Петрозаводска ждут массовые проверки. сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

«10 и 11 октября Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей «Контроль трезвости»,

– говорится в сообщении автодорожной полиции.

В ГИБДД карельской столицы напоминают, что за 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы. За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. Напоминаем, за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.