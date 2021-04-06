Сотрудники ГИБДД гнались за мотоциклистом в Петрозаводске

В субботу, 3 апреля, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска устроили погоню за мотоциклистом на Перевалке. Видео инцидента опубликовала пресс-служба ГИБДД.

Внимание инспекторов привлек мотоцикл, двигавшийся по улице Чапаева без регистрационных знаков. Требование сотрудников ГИБДД об остановке водитель проигнорировал.

Сотрудники полиции начали преследование, посредством громкоговорящего устройства требуя остановиться.

Во время движения водитель нарушил правила дорожного движения - двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением. На улице Олонецкой нарушитель был остановлен.

В отношении водителя, 1988 года рождения, возбуждены дела об административных правонарушениях по факту управления транспортным средством без прав, выезда на встречную полосу на дороге с односторонним движением и невыполнения законного требования сотрудника полиции.

Мотоцикл помещен на специализированную стоянку.