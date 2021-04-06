Мужчина погиб на Ладоге в Карелии

В начале апреля два человека провалились под лед озер Карелии. Об этом сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

Вчера, 5 апреля, на Ладожском озере, в заливе Ниэмелянсалми, произошла трагедия. Под лед провалился мужчина. К моменту приезда специалистов из сортавальского поисково-спасательного отряда рыбак уже утонул. Место происшествия показали очевидцы, которые не успели прийти ему на помощь. Погибший ловил на озере рыбу.

Двумя днями ранее, 3 апреля, в Питкярантском районе едва не погиб еще один мужчина, который провалился под лед на Ладожском озере вблизи острова Мантсинсаари. К счастью, ему и его собаке помогли выбраться оказавшиеся неподалеку очевидцы - жители Санкт-Петербурга. Прибывшие на место спасатели-водолазы доставили на берег лодку с вещами, которые плавали на поверхности водоема.

В КРПСС напомнили, что лед на озерах и реках Карелии сейчас неравномерный, и выходить на него крайне опасно для жизни. Фото goodfon.ru