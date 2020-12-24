Сотрудника госучреждения наказали за разглашение персональных данных

В прокуратуру Кондопожского района поступило обращение мужчины, в котором он сообщил, что ранее, в рамках рассмотрения гражданского дела о разделе совместно нажитого имущества его сожительница представила суду справку о его пенсионных выплатах, информирует сайт республиканского надзорного ведомства.

В ходе проверки, прокуратурой было установлено, что специалист управления Пенсионного фонда РФ в Кондопоге выдала справку о выплатах на имя гражданина его сожительнице, на основании заявления последней в отсутствие соответствующего согласия мужчины на передачу персональных данных третьим лицам.

Федеральным законом «О персональных данных» закреплены принципы обработки последних, в том числе наличие соответствующего согласия лица, чьи данные обрабатываются. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Постановлением мирового судьи Кондопожского района должностному лицу назначен штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Фото с сайта yalutorovsk.admtyumen.ru