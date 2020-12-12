Сотрудник Следкома Карелии силой забрал сына в Московской области

Работник Следственного комитета Алексей Данилов Карелии силой забрал своего сына из детского сада в Московской области. Видео инцидента порталу «Петрозаводск говорит» прислал представитель матери ребенка, которая считает, что Данилов не имел права увозить сына. Представитель Данилова полагает, что у него были все основания для таких действий.

Нашему корреспонденту удалось получить комментарии обоих сторон конфликта. Все началось из-за развода. Данилов и его бывшая супруга сейчас пытаются через суд решить, с кем будет проживать их общий сын. Решение еще не принято, но в августе суд определил, что ребенок на время разбирательства должен находиться с отцом. Однако бывшая жена следователя забрала мальчика – также из детского сада – и увезла его к дедушке в Костомукшу.

Данилов приехал туда за ребенком. В Костомукше все закончилось потасовкой. Сторона бывшей супруги следователя утверждает, что он напал на нее в подъезде, и по этому поводу была вызвана полиция. Представитель Данилова, напротив, говорит, что сам следователь был фактически избит отцом бывшей жены, у него имелись телесные повреждения. Забрать ребенка он не сумел, после чего женщина увезла сына в Егорьевск – город в Московской области, куда она переселилась. Там они жили, а мальчика определили в детский сад.

12 декабря мужчина пришел за сыном в сопровождении судебных приставов. Ему пытались помешать забрать сына, да и сам мальчик сопротивлялся этому. Тем не менее Данилов унес ребенка.

– Есть практика, при которой, если ребенок против проживания с одним из родителем, его этому родителю не отдают, даже при наличии судебного решения, – говорит представитель бывшей супруги Данилова. – У нас есть заключение психолога и психиатра о том, что ребенок хочет жить с мамой.

Мы дозвонились до следователя, но он не стал разговаривать с корреспондентом. Позже нам перезвонила женщина, которая назвала себя представителем Данилова. Поведение ребенка в детсаду она объяснила тем, что тот переживал за отца. По ее словам, после инцидента в Костомукше мальчику внушили, что, если папа придет за ним снова, его заберут в полицию. Именно поэтому, говорит представитель Данилова, ребенок и не хотел, чтобы его забирали.

Сторона Данилова утверждает, что сейчас с мальчиком все в порядке, он не хочет ехать обратно в Московскую область. Мы надеемся, что в этой ситуации максимально быстро разберутся компетентные органы, погасив конфликт цивилизованно.