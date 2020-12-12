Пять человек спасли из горящего дома в Петрозаводске

Двоих детей и троих взрослых эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске. Об этом сообщает «Карелинформ» со ссылкой на МЧС республики.

Инцидент случился 11 декабря в жилом доме №55А по улице Калинина. На место привлекались пожарно-спасательные подразделения; в ликвидации ЧП участвовали 14 человек и 5 единиц техники. Огонь удалось ликвидировать в течение получаса.

По данным МЧС, спасатели вывели из здания пять человек: двоих детей и троих взрослых. Некоторых людей пришлось эвакуировать через окно. Один человек пострадал, отравившись угарным газом.