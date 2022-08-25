Сотрудницу Центробанка нашли под Приозерском в наркотической коме

Владелица коттеджа в Приозерском районе Ленобласти сдала его паре из Москвы. Мужчина погиб, женщина впала в кому, хозяйке пришлось вызывать «скорую» и полицию, пишет «Фонтанка».

Трагедия произошла в поселке Моторный, днем 23 августа владелица жилья вызвала силовиков и медиков. Она рассказала, что нашла в коттедже женщину и мужчину без признаков жизни.

Оказалось, что мужчина мертв, а его подруга находится в коме. Ее увезли на скорой помощи, предварительно известно, что причиной такого состояния стала передозировка наркотиками.

Полицейские выяснили, что выжившей женщине 34 года. По некоторым данным, она работает в Центробанке. Ее другу было 36 лет. Пара приехала на отдых из столицы и сняла коттедж. В помещении нашли взрослые игрушки БДСМ-тематики. Проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего. // Фото: pxhere.com