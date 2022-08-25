Дачник хотел порыбачить на озере, но воры оказались быстрее

Петербуржец приехал на свою дачу в Карелии, расположенную на и берегу озера. Мужчина планировал сходить на лодке на рыбалку. Но ему не удалось этого сделать, сообщили в МВД Карелии.

Дачник подготовил лодку, снасти и оборудование. Он оставил все это на берегу, 53-летний мужчина уже предвкушал удовольствие от рыбалки. Но неизвестные злоумышленники украли лодочный мотор, пока он собирался.

Ущерб потерпевший оценил не менее чем в 40 тысяч рублей. Сотрудники угрозыска выяснили, что к краже причастны 33-летний и 34-летний местные жители.

Они выпивали на берегу, приметили лодку с мотором и забрали устройство. Похищенное спрятали в лесу, на следующий день вернулись и продали за пять тысяч рублей. Деньги поделили и потратили на покупку спиртного. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранты во всем признались. // Фото: pxhere.com