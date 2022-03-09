Сотрудничество России и Финляндии по науке поставлено на паузу

Финляндия поставила на паузу сотрудничество с Россией в сфере высшего образования и научных исследований, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на финское министерство образования и культуры.

Ведомство рекомендовало вузам Суоми воздержаться от любого сотрудничества с российскими организациями-партнерами в сфере высшего образования и науки. Также финские власти рекомендовали временно приостановить существующее сотрудничество между организациями, также новые проекты не должны инициироваться.

Кроме того, будет заморожена работа над новыми инициативами, которые связаны с сотрудничеством властей Финляндии и России или Белоруссии. В ведомстве отметили, что политика Финляндии направлена на поддержку Украины, а не на российских студентов и исследователей. При этом у российских студентов и исследователей остается возможность подать заявление на въезд в Суоми.

По информации ТАСС, Норвегия также заморозила сотрудничество с нашей страной в сфере науки и образования. (фото pixabay.com, ISDiva)