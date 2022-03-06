Инвестиции финнов на миллионы евро «застряли» в России

Финских инвесторов могут ожидать финансовые потери. Инвесторы вложились в компании в России, однако власти запретили выводить деньги за рубеж. Торги на московской бирже приостановлены. О «застрявших» инвестициях на сотни миллионов евро пишет издание Yle. Журналисты предполагают, что вкладчики не получат свои деньги.

По информации издания, в России «застряли» инвестиции около 80 тысяч финских вкладчиков. Например, клиенты крупнейшего банка Финляндии OP в Россию вложили более 100 миллионов евро.

Отмечается, что у основных финских пенсионных фондов почти нет вложенных в Россию средств. Риски для пенсионных инвестиций видят в ухудшении общей ситуации на рынке. Например, если газ из России из-за санкций перестанет поступать в Европу, евро подешевеет, инфляция повысится, а цены на энергоносители взлетят. (фото pixabay.com, klimkin)