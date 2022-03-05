05 марта 2022, 14:04
Для вывоза иностранных граждан не хватает транспорта
Финский жд-перевозчик планирует увеличить количество поездов в Россию
Финская железнодорожная компания VR заявила, что из-за большого потока выезжающих из России иностранных граждан сейчас ведутся переговоры об организации дополнительных рейсов «Аллегро». Руководство компании надеется, что это произойдет уже на следующей неделе, пишет yle.fi.
Поток отъезжающий достиг таких масштабов, что билеты на поезда и автобусы из Петербурга в Хельсинки, Таллин и Ригу уже раскуплены на несколько дней вперед. На самолете до Европы можно добраться только с пересадкой через Турцию, ОАЭ или Сербию.
По оценкам посольства Финляндии в Москве, в эти выходные домой вернутся тысячи человек. При этом выезд затруднен коронавирусными ограничениями, сообщают дипломаты. Фото: yle.fi