Для вывоза иностранных граждан не хватает транспорта

Финская железнодорожная компания VR заявила, что из-за большого потока выезжающих из России иностранных граждан сейчас ведутся переговоры об организации дополнительных рейсов «‎Аллегро». Руководство компании надеется, что это произойдет уже на следующей неделе, пишет yle.fi.

Поток отъезжающий достиг таких масштабов, что билеты на поезда и автобусы из Петербурга в Хельсинки, Таллин и Ригу уже раскуплены на несколько дней вперед. На самолете до Европы можно добраться только с пересадкой через Турцию, ОАЭ или Сербию.

По оценкам посольства Финляндии в Москве, в эти выходные домой вернутся тысячи человек. При этом выезд затруднен коронавирусными ограничениями, сообщают дипломаты. Фото: yle.fi