Финские города разрывают связи с побратимами в России

С каждым днем увеличивается список городов Финляндии, которые решили прекратить сотрудничество со своими российскими побратимами. Это, в частности, Турку, Хямеенлинна, Лахти, Риихимяки, Каяани, Уусикаупунки и другие муниципалитеты, пишет Yle.

Ранее дружественные связи с РФ заключили 70 населенных пунктов в Финляндии. Первые договоры были подписаны еще в 1950-х годах прошлого века.

После ситуации с Украиной руководство многих городов решило пойти на символический жест.