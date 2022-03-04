04 марта 2022, 17:42
Финские города разрывают связи с побратимами в России
Список отказавшихся от дружбы с российскими городами муниципалитетов растет
С каждым днем увеличивается список городов Финляндии, которые решили прекратить сотрудничество со своими российскими побратимами. Это, в частности, Турку, Хямеенлинна, Лахти, Риихимяки, Каяани, Уусикаупунки и другие муниципалитеты, пишет Yle.
Ранее дружественные связи с РФ заключили 70 населенных пунктов в Финляндии. Первые договоры были подписаны еще в 1950-х годах прошлого века.
После ситуации с Украиной руководство многих городов решило пойти на символический жест.
– Мы хотим выступить единым фронтом, заявил Мэр Риихимяки Йере Пенттиля. - В последние годы мы и так вели минимальную совместную деятельность с нашим побратимом, городом Гусь-Хрустальный. // Фото: jaripepe/ pixabay.com