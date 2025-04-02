Сотням работников карельской больницы недоплачивали

Государственная инспекция труда по Карелии получила обращение от сотрудников Беломорской ЦРБ. Медики жаловались на то, что им недоплачивают, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным госинспекции труда, при проведении проверки в отношении больницы были установлены нарушения трудового законодательства при оплате труда за вредные условия. Пострадали более двухсот работников бюджетного учреждения.

После вмешательства ведомства в отношении всех пострадавших сотрудников был произведен перерасчет зарплаты. Им были выплачены положенные деньги на общую сумму более 2,4 миллиона рублей.