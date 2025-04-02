02 апреля 2025, 07:09
Погибшего бойца СВО похоронили в Карелии
В Беломорском округе простились с военнослужащим Сергеем Поляковым
Фото: unsplash.com / Chirag K, администрация Беломорского округа
Во вторник, 1 апреля, в Карелии простились с военнослужащим Сергеем Поляковым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.
Проводить бойца в последний путь пришли его родственники, друзья, простые беломорчане.
Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.