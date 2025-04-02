Погибшего бойца СВО похоронили в Карелии

Во вторник, 1 апреля, в Карелии простились с военнослужащим Сергеем Поляковым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

Проводить бойца в последний путь пришли его родственники, друзья, простые беломорчане.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.