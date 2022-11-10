Сотни жителей Карелии доставили в больницы на вертолете

Санитарный вертолет с начала этого года доставил в больницы 213 жителей Карелии. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, всех пациентов сопровождали медики и при необходимости оказывали помощь на борту.

В числе эвакуированных – 26 детей, шестерым из них не исполнилось и года. В районы республики вертолет санавиации вылетал 140 раз.

Пациентов из Кеми, Калевалы, Беломорска, Костомукши, Сегежи, Пудожа, Питкяранты, Сортавалы, Суоярви доставляли в медицинские организации Карелии и клиники Петербурга. В регионе чаще всего эвакуировали в сосудистый центр на базе Республиканской больницы имени В.А. Баранова.

Так, из Костомукши 18 октября перевезли двух пациентов. У одного диагностировали политравму, у другого - острый коронарный синдром. Из Сегежи 21 октября вывезли больного с гастро-дуоденальным кровотечением. Из Пудожа 23 октября доставили пациента с острым коронарным синдромом. Из Костомукши 26 октября – двух больных с сочетанными травмами.

Трех беременных эвакуировали на вертолете в Республиканский перинатальный центр. Из Беломорска 4 марта срочно увезли женщину с угрозой прерывания беременности, из Костомукши 15 марта – будущую маму с тяжелой преэклампсией, из Сортавалы апреля - беременную с частичной отслойкой плаценты. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте