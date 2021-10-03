Состояние попавшей в больницу с Covid-19 Ларисы Гузеевой ухудшилось

Состояние телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой, попавшей в московскую больницу в Коммунарке, ухудшилось. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что у артистки повреждены почки, наблюдаются проблемы с дыханием. Она постоянно находится в кислородной маске.

Врачи говорят об отрицательной динамике в состоянии Гузеевой. «Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус естественно остался», - сообщили источнику в окружении ведущей.

Близкие Гузеевой допускают, что она подорвала здоровье из-за жесткой диеты, которой придерживалась ради роли в полнометражном кино. Фото fb.ru