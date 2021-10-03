В Минпросвещения оценили возможность ухода школ на карантин

Вводить локдаун в российских школах не планируется, сейчас на карантине находятся менее 0,1% учебных заведений. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

«У нас в общей численности школ менее 0,1% по тем или иным причинам (на карантине - ред.)... Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем»,

- сообщил министр.

Напомним, ранее школа №1 Медвежьегорска перешла на дистанционное обучение из-за большого количества заболевших учеников и учителей.

За последние сутки в России выявлены более 25 тысяч новых зараженных коронавирусом. В Карелии 258 новых инфицированных. Фото phonoteka.org