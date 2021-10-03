Дети нашли в лесу в Ленобласти задушенную женщину без глаз

В Ленинградской области устанавливаются обстоятельства смерти женщины, тело которой со следами криминальной смерти нашли в лесу около карьера Мяглово. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, вечером 2 октября в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что катался на велосипеде, и к нему обратились две девочки. Они сообщили, что заметили в лесу женщину, которая не двигается. Велосипедист подошел к ней и увидел, что женщина мертва. У нее не было глаз.

На место прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета. Они установили, что погибшей на вид около 40 лет. У женщины не было глазных яблок, зафиксированы перелом нижней челюсти, следы удушения и следы от связывания на руках.

Личность погибшей пока не установлена. Фото pixabay.com/cocoparisienne