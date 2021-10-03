Солистка «Тату» сообщила о воссоединении группы

Экс-солистка группы «Тату» Елена Катина на своей странице в Instagram сообщила о воссоединении коллектива в рамках официального трибьюта. Это произойдет в 2022 году.

Как рассказала певица, в проекте примет участие и она сама, и другая бывшая участница группы Юлия Волкова. Воссоединение намечено на предстоящую весну.

Катина также упомянула о планируемом сериале про группу, где снимутся обе участницы «Тату». По словам певицы, он выйдет на «одной из самых крупных стриминговых площадок». Фото fotosbornik.ru