28 сентября 2021, 21:48
Общество

Школа в Карелии ушла на дистанционку

Ученики Медвежьегорской школы №1 будут учиться из дома до 11 октября

В Карелии ученики одной из школ перешли на дистанционное обучение. Это случилось в Медвежьегорске.

Как сообщает паблик Медвежьегорской школы №1, с 28 сентября ученики 2-11 классов учебного заведения занимаются из дома. Это продлится, как минимум, до 11 октября.

Обучение переведено в дистанционный формат в связи с высокой заболеваемостью среди учеников и педагогов школы и для недопущения распространения коронавируса и простудных заболеваний.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рассказал о закрытии некоторых классов в Карелии из-за эпидемии ОРВИ. Фото pixabay.com/AmrThele

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Метки: 
Медвежьегорск
Школа
дистанционное обучение
коронавирус
новости Карелии