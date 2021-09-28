Школа в Карелии ушла на дистанционку

В Карелии ученики одной из школ перешли на дистанционное обучение. Это случилось в Медвежьегорске.

Как сообщает паблик Медвежьегорской школы №1, с 28 сентября ученики 2-11 классов учебного заведения занимаются из дома. Это продлится, как минимум, до 11 октября.

Обучение переведено в дистанционный формат в связи с высокой заболеваемостью среди учеников и педагогов школы и для недопущения распространения коронавируса и простудных заболеваний.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рассказал о закрытии некоторых классов в Карелии из-за эпидемии ОРВИ. Фото pixabay.com/AmrThele