Мэрия Петрозаводска отправила под снос гараж в центре города

В Петрозаводске решена судьба еще одного гаража. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Администрация города заявила о необходимости демонтажа конструкции, самовольно установленной у дома №1 по улице Пушкинской. Владелец объекта проинформирован о необходимости сноса.

Незаконно занятый земельный участок должен быть освобожден в срок до 13 октября. Фото мэрии Петрозаводска