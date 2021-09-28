28 сентября 2021, 20:33
Мэрия Петрозаводска отправила под снос гараж в центре города
Земельный участок на улице Пушкинской должен быть освобожден до 13 октября
В Петрозаводске решена судьба еще одного гаража. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Администрация города заявила о необходимости демонтажа конструкции, самовольно установленной у дома №1 по улице Пушкинской. Владелец объекта проинформирован о необходимости сноса.
Незаконно занятый земельный участок должен быть освобожден в срок до 13 октября. Фото мэрии Петрозаводска