Составить маршрут по Карелии путешественникам поможет новый сервис

Теперь путешественникам, пожелавшим посетить Карелию, гораздо легче будет спланировать маршрут. На помощь им придет турсервис Russpass. На его площадке есть 32 интересных предложения по нашему региону. Сюда входят остров Валаам, Рускеальский мраморный каньон, а также другие маршруты и экскурсии.

Свой ресурс специалисты презентовали на встрече с представителями туриндустрии Карелии. Они рассказали о возможностях электронной площадки, разработанной по инициативе правительства Москвы.

Как сообщили в региональном Управлении по туризму, в рамках встречи также обсуждались вопросы развития государственно-частного партнерства в сфере туризма, аттестация экскурсоводов, проблемы в регистрации туристов в УФМС, требования ФАС по снижению цен на туристические продукты, детские перевозки и другие вопросы. Фото: pixabay.com/ru.