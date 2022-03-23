Врачи из Санкт-Петербурга осмотрят 40 тяжелобольных детей

Со 2 по 6 апреля планируется проведение выездного консилиума специалистов из федеральных клиник Санкт-Петербурга в Детской городской больнице Петрозаводска. Врачи проконсультируют 40 юных пациентов с тяжелыми заболеваниями, среди которых восемь сирот.

Дети приглашены из разных районов республики. Они получат рекомендации специалистов неврологического, нейрохирургического и ортопедического профилей. По необходимости сразу же будут выполнены некоторые обследования, в том числе рентген, УЗИ, нейросонография. Каждому ребенку совместно с лечащими врачами будет составлен индивидуальный пошаговый маршрут лечения.

Часть детей может получить приглашения в федеральные клиники. Выездной консилиум организован с помощью межрегиональной благотворительной организации «Ты им нужен». Фото: pixabay.com/ru.