Питание для детей серьезно подорожало в Петрозаводске

О серьезном подорожании стоимости питания для детей 23 марта сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский во время правительственного совещания по развитию карельской столицы.

В школах Петрозаводска обеспечены бесплатным горячим питанием ученики 1-4 классов. Это 15 тысяч человек. На эти цели в 2022 году выделена субсидия в размере более 186 миллионов рублей. Для сравнения, в 2021 году на горячее питание школьников было выделено 160,4 миллиона рублей.

«Ситуация, конечно, непростая. Мы принимали и принимаем оперативные меры, в том числе с участием поставщиков продуктов, руководителей организаций общественного питания, подключаем, если есть необходимость, УФАС»,

- сказал Любарский. По его словам, в непростой ситуации, которая сложилась в России, городская администрация с поставщиками находятся «в одной лодке». Он отметил, что меры со стороны правоохранительных органов «не являются ключевыми». «Ключевыми являются меры организационного характера, которые принимаем мы сами», - сказал мэр.

Он сообщил, что администрация города приняла решение возмещать организациям, которые занимаются школьным питанием, сумму экономии, которая сложилась в результате проведения аукционов. «Но принятые меры не решают проблему полностью. От питающих организаций поступают обращения о необходимости увеличения стоимости питания», - заметил Любарский. По его словам, «качество питания наших детей не должно страдать ни по каким причинам».

Владимир Любарский рассказал, что удалось заключить краткосрочные контракты по поставке продуктов в детские сады. «Фактическая стоимость питания значительно выше, чем денежная сумма, заложенная в бюджете. Родительская плата за день посещения составляет 166 рублей, а стоимость питания в новых ценах порядка 190. Учитывая непростую экономическую ситуацию, мы понимаем, что повышать родительскую плату в настоящий момент, конечно, спорное решение», - сказал петрозаводский градоначальник. Фото pixabay.com/congerdesign