04 июня 2021, 18:53
Сортавальский бульвар закатают в новый асфальт
За три миллиона рублей на бульваре заменят покрытие, установят бордюры и обустроят газоны
Три миллиона рублей потратят на благоустройство Сортавальского бульвара в Петрозаводске. Работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
До конца июня подрядчик уложит асфальт, установит новые бортовые камни и устроит газоны.
Замене подлежит более 1300 квадратных метров покрытия, рассказали в мэрии. (фото пресс-центр городской администрации)