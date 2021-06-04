04 июня 2021, 18:53
Общество

Сортавальский бульвар закатают в новый асфальт

За три миллиона рублей на бульваре заменят покрытие, установят бордюры и обустроят газоны

Три миллиона рублей потратят на благоустройство Сортавальского бульвара в Петрозаводске. Работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

До конца июня подрядчик уложит асфальт, установит новые бортовые камни и устроит газоны.

Замене подлежит более 1300 квадратных метров покрытия, рассказали в мэрии. (фото пресс-центр городской администрации)

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новости петрозаводска
благоустройство
сортавальский бульвар
асфальт