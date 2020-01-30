Сообщники обокрали два дома в Карелии, чтобы добыть денег на алкоголь

Два дома оказались вскрыты в одном из поселков Калевальского района. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых и восстановили картину происшествия, сообщает пресс-служба МВД.

Двое приятелей 1987 и 1957 годов рождения, не имеющие работы, размышляли, где достать деньги. Ранее приобретенное спиртное стремительно заканчивалось, а пенсия была нескоро. Тогда 32-летний участник тандема предложил решение - похитить что-либо. Тут же вспомнилось, что на одной из улиц пустует дом, поскольку хозяйка живет в другом городе и бывает в поселке лишь наездами. Роли распределили заранее - пока идейный вдохновитель будет обыскивать помещение, 62-летний напарник намеревался дежурить неподалеку и наблюдать, не идет ли кто-нибудь посторонний.

У дома выяснилось, что окно веранды защищено лишь фрагментом фанеры. Выбив его и высадив дверь, младший обвиняемый проник внутрь и стал подыскивать что-либо ценное. На глаза ему попалась упаковка, на которой красовалось изображение смесителя. С похищенным оба скрылись, обрадованные, что в скором времени смогут приобрести спиртное.

Вспомнили о коробке полтора месяца спустя. Ее изучение обнадежило - в ней хранился новый смеситель для ванны и два водопроводных шланга. С этим 32-летний житель Калевальского района отправился к соседу. Правда, тот не поверил, что детали принадлежат мужчине. В ходе ссоры смеситель полетел в снег. Примечательно, что и несостоявшийся покупатель и неудачливый сбытчик похищенного позднее пытались найти имущество, но оно исчезло. Его стоимость была оценена в сумму, превышающую 1500 рублей.

Приятели посетили дом другой односельчанки. Все произошло по аналогичной схеме. Проникшему в дом мужчине вновь на глаза попалась упаковка. Похитив ее, он выбрался из помещения, окликнул своего «часового» и оба скрылись. На этот раз в коробке был обнаружен массажер для головы и глаз. Обвиняемый отправился к еще одному знакомому, который за 200 рублей и две пачки сигарет приобрел аппарат для улучшения здоровья. С учетом износа стоимость этой вещи была оценена в 6 000 рублей. Позднее аппарат был изъят полицейскими.

Оба мужчины во всем признались. Младший из них уже был судим, его отправили под арест. Второй ожидает приговора суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.