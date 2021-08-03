Соломенский лесозавод обустраивает Сулажгорский родник

У города с приходом нового мэра наметилась практика обращаться к предприятиям с предложением о безвозмездной помощи родному городу. В частности, «Соломенский лесозавод» взял на себя социальную ответственность обустроить Сулажгорский родник, находящийся при выезде из Петрозаводска.

Работы выполняются добротно и будут явно одобрены горожанами. Соломенскому лесозаводу объект обошелся в полмиллиона рублей, при этом город из бюджета не потратил ни копейки.

На выездном совещании присутствовал и депутат горсовета по данному округу Дмитрий Кузнецов, который жил в этом районе и неоднократно пользовался водой Сулажгорского родника. Депутат отметил, что формат нефинансовых взаимоотношений города и бизнеса в сфере социальной помощи является очень положительным примером. (Видео)