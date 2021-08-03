Жители района Ключевая жалуются на отсутствие остановки и «зебры»

Отсутствием пешеходного перехода рядом с остановкой общественного транспорта в районе Ключевая озаботилась одна из местных жительниц. Она пожаловалась в группе «Подслушано Петрозаводск» ВКонтакте, что дорогу на Кемской улице приходится буквально перебегать.

Женщина написала, что речь идет о переходе к остановке троллейбуса №1.

«Дорога здесь хорошая, машины не останавливаются и не пропускают пешеходов, едут с большой скоростью. Как переходить? Перебегать - именно перебегать дорогу - приходится на свой страх и риск, - посетовала петрозаводчанка. - Неоднократно сама лично видела, как дети и взрослые проскакивали перед машинами, чтобы успеть на троллейбус».

Она обратилась к властям с просьбой решить проблему и сделать «зебру» в этом месте.

Правда, другой подписчик тут же ответил, что истинной проблемой является вовсе не отсутствие пешеходного перехода. В указанном месте сейчас нет остановки троллейбуса №1.