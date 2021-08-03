Новый павильон возводят над родником в Сулажгоре

В районе Суоярвского шоссе строят новый павильон Сулажгорского родника. Его размер приблизительно5х5 метров. Работы в рамках спонсорской помощи городу выполняет ООО «Соломенский лесозавод». Новый навес возводят неподалеку от лыжного стадиона «Трудовые резервы», сообщили в мэрии.

«В «урочное» время здесь собираются приличные очереди петрозаводчан. Потому что, несмотря на все новые технологии, очистные сооружения и домашние фильтры многие доверяют природе. И действительно – вода из родника самая вкусная»,

- написал в своем аккаунте сити-менеджер Владимир Любарский.

Ранее навес латали в 2014 году. С тех пор он пришел в негодность. Сулажгорский родник считается государственным региональным гидрологическим памятником природы. Статус был учрежден еще в 1984 году. Родник нисходящий, безнапорный, вода пресная, без примесей и запаха. (фото источник)