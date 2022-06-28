Соломенное и Бараний Берег попали в зону отключений

Сегодня и в четверг, 30 июня, электричество будут отключать в Соломенном и на Бараньем Берегу, сообщили в мэрии со ссылкой на энергетиков.

Сегодня до 15:00 электроэнергию отключат в районе Бараний Берег, здесь проведут испытания оборудования.

30 июня с 10:00 до 16:00 электричество отключат в Соломенном. На Прибрежной улице выправят опоры и перетянут самонесущие изолированные провода. (фото: unsplash.com, yue su)