Карельские пожарные поезда находятся в режиме повышенной готовности

В Карелии на боевом расчете четыре пожарных поезда. Они находятся на станциях Петрозаводск, Суоярви, Медвежья Гора, Беломорск. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, специализированные составы оборудованы современным пожарно-техническим вооружением, имеют запас воды 120 тонн и пенообразователя 4,5 тонны.

Кроме того, они обеспечены запасами топлива и питания, укомплектованы бензорезами, гидроинструментом и могут работать в автономном режиме трое суток. Круглосуточно несут дежурство по 6 человек в каждом поезде.

Напомним, в прошлом году пожарные составы выезжали к местам тушения лесных пожаров более 30 раз. Фото: pfoto-rzd.com.